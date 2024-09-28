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На севере Бурятии выберут самые поющие семьи

На севере Бурятии выберут самые поющие семьи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Конкурс состоится в октябре

В Северобайкальске пройдёт семейный вокальный конкурс «Поющая семья». Мероприятие состоится 12 октября в доме культуры «Байкал».

Участвовать могут все поющие семьи, причём участники должны быть не младше трёх лет. Конкурс проводится в номинациях: дуэты, трио и ансамбли (от 4 человек).

Заявки принимаются по 9 октября включительно. Фонограммы конкурсных номеров посылаются на электронную почту: mayckdo@yandex.ru с указанием семьи (фамилия), названия номера, номинации, автора и композитора произведения. Подробности можно узнать на сайте дома культуры «Байкал».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия конкурс семьи вокальный конкурс Северобайкальск

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