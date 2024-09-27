27 сентября

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В ссузе Бурятии открылась мастерская по энергоаудиту многоквартирных домов

В ссузе Бурятии открылась мастерская по энергоаудиту многоквартирных домов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Студенты получат практические навыки работы на реальном производстве

В Бурятском колледже технологий и лесопользования в Улан-Удэ, в рамках обновления материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования (СПО) Дальневосточного федерального округа открылась современная учебная мастерская «Энергоаудит многоквартирных домов». Мастерская создана на средства единой президентской субсидии.

На выделенные средства приобретено современное оборудование, которое позволит улучшить подготовку студентов, дать им практические навыки работы на реальном производстве.

- Цель создания мастерской – сформировать у студентов навыки по грамотному проведению оценки эффективности использования всех энергетических ресурсов. На основе проведённого энергетического обследования студенты смогут разрабатывать мероприятия по энергосбережению, избавят будущих работодателей и потребителей от лишних финансовых трат и издержек, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Стоит отметить, что создание мастерской позволит сформировать навыки работы с измерительными приборами, закрепить теоретические знания по особенностям эксплуатации зданий. В ходе практических занятий студенты будут анализировать техническое состояние зданий, обследовать систему отопления и вентиляции, определять тепловые утечки и энергоэффективность окон и дверей.

- Для мастерской закуплено оборудование на общую сумму более 5,5 млн рублей. Это и термоанемометры, контактные термометры, люксометры, тепловизоры, учебно-лабораторное оборудование. Мастерская будет способствовать эффективной практической подготовке обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, станет площадкой для проведения конкурсов профессионального мастерства и демонстрационного экзамена по специальности «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», будет площадкой для проведения профессиональной ориентации школьников. Также на базе мастерской планируется проведение курсов повышения квалификации для сотрудников управляющих компаний, - отметили в колледже.

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