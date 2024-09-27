В летнем лагере для юных спортсменов Улан-Удэ достраивают новую столовую

Существующая сильно устарела

Новую столовую на 120 мест возводят в детском оздоровительном лагере «Юнтур». Он находится в ведении спортивной школы олимпийского резерва №7 города Улан-Удэ.

«Строительная готовность новой столовой на территории городского лагеря «Юнтур» в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района составляет больше 50 процентов. Объект должен быть готов до конца этого года», - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.





Столовую возводят по поручению мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова. Действующая сильно устарела и не отвечает современным требованиям содержания мест общественного питания.

Сейчас в новой постройке ведутся электромонтажные работы. Затем подрядная организация приступит к заливке полов и укладке плитки.

Объект будет использоваться летом.