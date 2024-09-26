В Бурятии не стало Бамбуйки



В Бурятии исчез ещё один населённый пункт. Это посёлок Бамбуйка в Муйском районе. Об его упразднении ещё в августе ходатайствовал райсовет депутатов и власти региона дали добро. Положительное заключение за подписью руководителя администрации главы Бурятии Алдара Гулгенова опубликовали тогда на официальном сайте правительства РБ.



Окончательное решение было за Народным Хуралом. Вопрос о ликвидации Бамбуйки депутаты рассмотрели на сессии, которая состоялась 26 сентября. Докладчиком по нему выступил глава муниципального образования Владимир Дашиев.



Он напомнил, что упразднению подлежат населённые пункты, где уже долгое время никто не живёт и отсутствует недвижимость, принадлежащая физическим или юридическим лицам.



По данным на 1 октября 2021 года, в Бамбуйке числился всего один человек, однако по решению райсуда прописку признали недействительной и аннулировали, а само его жильё, как выяснилось, обветшало и разрушилось. Мужчину, который фактически проживает в Иркутской области, сняли с регистрационного учёта.



Никакого имущества и жилых домов в посёлке нет. Большинство строений разрушены, энергоснабжение отсутствует – как и промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также бытовые и культурно-социальные учреждения. В феврале местные власти признали ликвидацию посёлка целесообразной и экономически эффективной и вынесли соответствующее решение.



Дашиев попросил поддержать инициативу. Содокладчик – глава комитета по госустройству Пётр Мордовской – отметил, что все хуральские комитеты ранее дали положительные заключения. «За» в итоге выступило большинство депутатов, один воздержался. Бамбуйки в Бурятии не стало.