В Бурятии местами мокрый снег

Ожидается ветер до 15 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Днём +9, +14, местами +2, +7 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём не выше 13 градусов тепла, ветер переменный 6-11 м/с.
Ожидается ветер до 15 м/с
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