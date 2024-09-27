27 сентября

26 сентября

Популярное

В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается ветер до 15 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Днём +9, +14, местами +2, +7 градусов.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём не выше 13 градусов тепла, ветер переменный 6-11 м/с.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 27.09.2024
Ожидается ветер до 15 м/с
Улан-Удэ примет армейский чемпионат по рукопашному бою
Улан-Удэ примет армейский чемпионат по рукопашному бою
Общество, 26.09.2024
Также состоится республиканское первенство
В Бурятии завершается конкурс юных фотографов
В Бурятии завершается конкурс юных фотографов
Общество, 26.09.2024
Финальная фотовыставка состоится 15 октября
В Читу вернётся «Поезд Победы»
В Читу вернётся «Поезд Победы»
Общество, 26.09.2024
Он будет работать на вокзале в течение трёх дней
Улан-удэнцы временно поделятся семейными реликвиями с музеем
Улан-удэнцы временно поделятся семейными реликвиями с музеем
Общество, 26.09.2024
Горожан просят внести свой вклад в сохранение истории и культуры города
В Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятия по шахматам
В Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятия по шахматам
Общество, 26.09.2024
За призы и медали сразятся юноши и девушки младше 19 лет
В Бурятии наградили дошкольных работников
В Бурятии наградили дошкольных работников
Общество, 26.09.2024
Также их поздравили с наступающим профессиональным праздником
В Чите появился новый парк
В Чите появился новый парк
Общество, 26.09.2024
Церемония открытия состоялась 25 сентября
Гимназия Улан-Удэ обрела новую спортплощадку
Гимназия Улан-Удэ обрела новую спортплощадку
Общество, 26.09.2024
Строительство объекта обошлось в 2,7 миллиона рублей
В заповеднике Бурятии обнаружили редкий вид орхидей
В заповеднике Бурятии обнаружили редкий вид орхидей
Общество, 26.09.2024
Хаммарбия болотная включена в Красную книгу республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^