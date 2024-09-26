В лесах Бурятии разложили 140 тысяч доз вакцины от бешенства

Специалисты прошли 57 маршрутов
В Бурятии завершилась осенняя раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии.
Вакцинация стартовала 16 сентября. Всего было разложено 140 тысяч доз вакцины и охвачено более тысячи нор. Работа проводилась по 57 маршрутам.
Вакцинация диких животных против бешенства в республике проводится уже пять лет, за это время разложено порядка 1,5 миллионов доз вакцины.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине сентября во время раскладки вакцины специалисты встретили лису с пятью лисятами
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