В Бурятии сельчане попросили народное голосование

Они сами хотят выбирать себе главу
Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй задались вопросом, почему главу их сельского поселения назначают, а не дают право выбора людям. В пример они привели Барыкино, где недавно было народное голосование. «Думаем, главу должен выбирать народ», – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
В отделе правового обеспечения райадминистрации пояснили, что руководителя сельского поселения «Саянтуйского» назначают по итогам конкурса. Там сослались на федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года и положения устава самого СП.
Они сами хотят выбирать себе главу
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