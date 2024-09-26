26 сентября

25 сентября

Популярное

В Бурятии сельчане попросили народное голосование

В Бурятии сельчане попросили народное голосование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они сами хотят выбирать себе главу

Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй задались вопросом, почему главу их сельского поселения назначают, а не дают право выбора людям. В пример они привели Барыкино, где недавно было народное голосование. «Думаем, главу должен выбирать народ», – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

В отделе правового обеспечения райадминистрации пояснили, что руководителя сельского поселения «Саянтуйского» назначают по итогам конкурса. Там сослались на федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года и положения устава самого СП.
выборы сельские поселения Тарбагатайский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане попросили народное голосование
В Бурятии сельчане попросили народное голосование
Общество, 26.09.2024
Они сами хотят выбирать себе главу
Лидер российских буддистов не пошёл на презентацию собственной книги
Лидер российских буддистов не пошёл на презентацию собственной книги
Общество, 26.09.2024
Хамбо Лама дал этому весьма философское объяснение 
В Бурятии изменили порядок вручения госнаград
В Бурятии изменили порядок вручения госнаград
Общество, 26.09.2024
Временной интервал между некоторыми из них убрали
Ветеранов боевых действий в Бурятии избавили от транспортного налога
Ветеранов боевых действий в Бурятии избавили от транспортного налога
Общество, 26.09.2024
Из-за этого казна за год потеряет более 13 миллионов рублей
Бурятскую игру в кости официально признали национальным видом спорта
Бурятскую игру в кости официально признали национальным видом спорта
Общество, 26.09.2024
В республике вплотную взялись за популяризацию шагай наадан
В Бурятии основательно подкорректировали «собачий» закон
В Бурятии основательно подкорректировали «собачий» закон
Общество, 26.09.2024
Эвтаназию бездомных животных разрешат только в «экстраординарных» ситуациях
Студенты вышли на уборку в нацпарке в Бурятии
Студенты вышли на уборку в нацпарке в Бурятии
Общество, 26.09.2024
В Забайкальском национальном парке состоялась масштабная экоакция
Депутат горсовета Улан-Удэ поздравил воспитателей с Днём дошкольного работника
Депутат горсовета Улан-Удэ поздравил воспитателей с Днём дошкольного работника
Общество, 26.09.2024
Празднование состоялось в Городском дворце детского юношеского творчества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^