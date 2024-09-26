В Улан-Удэ всё-таки укрепили берег Селенги в районе СНТ «Весна»

Работы завершены

В черте столицы Бурятии завершены работы по укреплению берега в районе подворий садового некоммерческого товарищества «Весна». Оно находится на Левом берегу. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, опубликовав фотографию защитной насыпи.

«Из-за подъёма реки Селенга, тут раньше размывало берег, и вода подходила к домам, - отметил он. - Мы провели большую работу, чтобы обезопасить жителей и их имущество. Укрепили береговую линию Степной протоки. Работы выполнены подрядчиком «ООО МК-137» в полном объеме. Отсыпано более 260 метров бутовым камнем, что позволило обезопасить жителей СНТ «Весна» от паводков».