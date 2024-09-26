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В Улан-Удэ всё-таки укрепили берег Селенги в районе СНТ «Весна»

В Улан-Удэ всё-таки укрепили берег Селенги в районе СНТ «Весна»
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Работы завершены

В черте столицы Бурятии завершены работы по укреплению берега в районе подворий садового некоммерческого товарищества «Весна». Оно находится на Левом берегу. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, опубликовав фотографию защитной насыпи.

«Из-за подъёма реки Селенга, тут раньше размывало берег, и вода подходила к домам, - отметил он. - Мы провели большую работу, чтобы обезопасить жителей и их имущество. Укрепили береговую линию Степной протоки. Работы выполнены подрядчиком «ООО МК-137» в полном объеме. Отсыпано более 260 метров бутовым камнем, что позволило обезопасить жителей СНТ «Весна» от паводков».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году в СНТ «Весна» на Левом берегу практически с нуля восстановили размытый берег вблизи протоки Степная и сделали защитную насыпь в СНТ «Черёмушки» протяжённостью 200 метров. Она спасла от подтопления 19 участков. Такие же сооружения появились в 2021-ом на улицах Ольхонская, Урожайная, Блюхера, в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Сибиряк».

В 2024 году работы по отсыпке начались ещё весной. В итоге защитили 270 подворий.

паводок наводнения Шутенков СНТ

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