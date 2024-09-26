Лидер российских буддистов не пошёл на презентацию собственной книги

В четверг, 26 сентября, в Национальной библиотеке в Улан-Удэ состоится презентация (возрастное ограничение – 6+) новой книги (12+).председателя Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) – Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Её название – «Заметки буддиста». Ранее глава БТСР рассказал, что там собраны практические советы и мудрые методы, которые можно применить в жизни.
Все желающие смогут приобрести книгу прямо на мероприятии, а вот пообщаться с её автором, судя по всему, нет. Хамбо Лама решил туда не идти.
- Моё отсутствие объясняется тем, что я не хочу читать написанное мною. Потому что жизнь продолжается, а знание буддизма гораздо больше и глубже, чем я высказал, – пояснил Дамба Аюшеев в своём telegram-канале.