Лидер российских буддистов не пошёл на презентацию собственной книги



Все желающие смогут приобрести книгу прямо на мероприятии, а вот пообщаться с её автором, судя по всему, нет. Хамбо Лама решил туда не идти.



- Моё отсутствие объясняется тем, что я не хочу читать написанное мною. Потому что жизнь продолжается, а знание буддизма гораздо больше и глубже, чем я высказал, – пояснил Дамба Аюшеев в своём telegram-канале.



