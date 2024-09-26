В Бурятии изменили порядок вручения госнаград



На сессии 26 сентября депутаты Народного Хурала большинством голосов одобрили изменения в республиканский закон «О государственных наградах». Если раньше требовалось, чтобы между вручением предыдущей и следующей прошло минимум три года, то теперь поощрять жителей республики за совершение подвига, а также проявленные мужество, смелость и отвагу можно раньше этого срока.



Кроме того, по решению главы Бурятии очередное награждение без учёта временного интервала возможно за активное участие в реализации важных общественных проектов, значимые научные открытия и изобретения в различных сферах и иные выдающиеся заслуги перед республикой.



Такой же подход действует сейчас на федеральном уровне. Эти новшества не повлекут дополнительных расходов из регионального бюджета.



