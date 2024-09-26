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В Бурятии изменили порядок вручения госнаград

В Бурятии изменили порядок вручения госнаград
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Временной интервал между некоторыми из них убрали

На сессии 26 сентября депутаты Народного Хурала большинством голосов одобрили изменения в республиканский закон «О государственных наградах». Если раньше требовалось, чтобы между вручением предыдущей и следующей прошло минимум три года, то теперь поощрять жителей республики за совершение подвига, а также проявленные мужество, смелость и отвагу можно раньше этого срока.

Кроме того, по решению главы Бурятии очередное награждение без учёта временного интервала возможно за активное участие в реализации важных общественных проектов, значимые научные открытия и изобретения в различных сферах и иные выдающиеся заслуги перед республикой.
 
Такой же подход действует сейчас на федеральном уровне. Эти новшества не повлекут дополнительных расходов из регионального бюджета.

государственные награды Народный Хурал депутаты

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