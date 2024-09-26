Ветеранов боевых действий в Бурятии избавили от транспортного налога



В Бурятии ветеранов боевых действий освободили от налога на транспорт. С такой инициативой выступили республиканские власти. Её внёс на рассмотрение Народного Хурала глава региона Алексей Цыденов.



Вопрос рассмотрели на сессии парламента, которая проходит в четверг, 26 сентября. Докладчиком по нему выступила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.



Льгота коснётся одного зарегистрированного на налогоплательщика легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (до 110,33 кВт). Такие машины есть примерно у четверти ветеранов из Бурятии (у 4809 из 18 014). Речь об участниках боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и побывавших на специальной военной операции на Украине.





Депутаты одобрили законопроект большинством голосов. По предварительной оценке, выпадающие доходы республиканского бюджета составят 13 миллионов 272 тысячи рублей в год – 1,6 % от общего объёма поступлений по транспортному налогу. Возникнут они с 2025-го.



От транспортного налога ранее освободили ветеранов боевых действий в более чем 60 российских регионах. Сама налоговая льгота соответствует целям государственной программы «Социальная поддержка граждан» и, как считают власти, повлияет на уровень материальной обеспеченности людей, относящихся к категории ВБД. В феврале 2023-го от налога избавили действующих участников СВО.

