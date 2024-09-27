27 сентября

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В Усть-Ордынском округе впервые развернётся фестиваль юрты

В Усть-Ордынском округе впервые развернётся фестиваль юрты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в начале октября

4 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе впервые состоится этнокультурный фестиваль «Юрта – символ согласия». Его проведут на территории ФОК «Лидер» им. К.Б. Баймеева в посёлке Усть-Ордынский.

В программе мероприятия запланированы конкурсы на сборку юрт, приготовление баранины и саламата по народным традициям, а также их свободная дегустация, мастер-классы по стрельбе из бурятского лука, изготовление амулетов и оберегов из конского волоса и кожи, турнир по игре «шагай наадан», фотосессии, выступления артистов, ярмарка литературы и сувениров, а также многое другое. Участники ознакомятся с аспектами традиционной культуры и быта кочевников.

По информации портала «Культура 38», в рамках фестиваля мастера декоративно-прикладного искусства из семи территорий Иркутской области создадут общее войлочное панно шириной 1 м и длиной 7 м, которое передадут в национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа.

Национальная традиция торжественной церемонии подачи именных блюд «Нэрэтэй мяхан» также будет соблюдена на этнокультурном фестивале. Почётным гостям преподнесут именные блюда, каждая подача будет сопровождаться благопожеланиями и песнями. Завершится фестиваль круговым танцем ёхор.

Возрастное ограничение: 6+.
Усть-Ордынский Бурятский округ фестиваль юрта

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