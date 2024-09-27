В Усть-Ордынском округе впервые развернётся фестиваль юрты

4 октября в Усть-Ордынском Бурятском округе впервые состоится этнокультурный фестиваль «Юрта – символ согласия». Его проведут на территории ФОК «Лидер» им. К.Б. Баймеева в посёлке Усть-Ордынский.В программе мероприятия запланированы конкурсы на сборку юрт, приготовление баранины и саламата по народным традициям, а также их свободная дегустация, мастер-классы по стрельбе из бурятского лука, изготовление амулетов и оберегов из конского волоса и кожи, турнир по игре «шагай наадан», фотосессии, выступления артистов, ярмарка литературы и сувениров, а также многое другое. Участники ознакомятся с аспектами традиционной культуры и быта кочевников.По информации портала «Культура 38», в рамках фестиваля мастера декоративно-прикладного искусства из семи территорий Иркутской области создадут общее войлочное панно шириной 1 м и длиной 7 м, которое передадут в национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа.Национальная традиция торжественной церемонии подачи именных блюд «Нэрэтэй мяхан» также будет соблюдена на этнокультурном фестивале. Почётным гостям преподнесут именные блюда, каждая подача будет сопровождаться благопожеланиями и песнями. Завершится фестиваль круговым танцем ёхор.