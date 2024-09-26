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В дацане Бурятии отпразднуют юбилей открытия дворца Белой Тары

В дацане Бурятии отпразднуют юбилей открытия дворца Белой Тары
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
В рамках хурала пройдут «три игры мужей»

28 сентября в Бурятии состоятся молебен и спортивные соревнования Ацайского дацана Селенгинского района. Мероприятия посвящены 260-летию института Пандито Хамбо-лам и десятилетию открытия дворца Белой Тары.

Хурал, посвящённый 247-летию ухода в нирвану первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржи Заяева и десятилетию возрождения старинного Ацайского дацана, начнётся в 9:00. После молебна, в 12:00 пройдут традиционные спортивные соревнования и праздничный концерт. Соревноваться будут в национальной борьбе, стрельбе из лука и скачкам на лошадях национальных пород.

- Ацайский дацан – один из старейших буддийских дацанов России. Его становление пришлось на XVII век. В местности Талын Харгана дацан был возрождён в 2008 году, когда здесь был возведён субурган, посвящённый первому Пандито Хамбо-ламе Дамбе Даржи Заяеву, который в 1777 году закончил здесь свой земной путь, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Талын Харгана находится в пади Цаган-Жалга, по восточной стороне Кяхтинского тракта, в 6,5 км к северо-западу от Новоселенгинска.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия буддизм дацан хурал спорт. Селенгинский район

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