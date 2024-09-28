В Усть-Ордынском округе проведут спартакиаду по национальным видам спорта

19 октября в Иркутской области состоится спартакиада Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта. Местом проведения соревнований станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Унга-Арена» в посёлке Новонукутский Нукутского района.Как сообщили в администрации округа, в программе соревнований предусмотрены следующие состязания: стрельба из национального бурятского лука (трое мужчин, трое женщин), шахматы «шатар» (двое мужчин, двое женщин), шашки (двое мужчин, двое женщин), гиревой спорт (7 человек), «шагай наадан» (двое мужчин, двое женщин).В состав команд от каждого района Усть-Ордынского Бурятского округа войдут по 25 человек.