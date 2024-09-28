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В Усть-Ордынском округе проведут спартакиаду по национальным видам спорта

В Усть-Ордынском округе проведут спартакиаду по национальным видам спорта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Она пройдёт в середине октября в Нукутском районе

19 октября в Иркутской области состоится спартакиада Усть-Ордынского Бурятского округа по национальным видам спорта. Местом проведения соревнований станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Унга-Арена» в посёлке Новонукутский Нукутского района.

Как сообщили в администрации округа, в программе соревнований предусмотрены следующие состязания: стрельба из национального бурятского лука (трое мужчин, трое женщин), шахматы «шатар» (двое мужчин, двое женщин), шашки (двое мужчин, двое женщин), гиревой спорт (7 человек), «шагай наадан» (двое мужчин, двое женщин).

В состав команд от каждого района Усть-Ордынского Бурятского округа войдут по 25 человек.

Возрастное ограничение: 6+.
Усть-Ордынский Бурятский округ спорт спартакиада национальные виды спорта

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