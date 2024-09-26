В заповеднике Бурятии обнаружили редкий вид орхидей

В этом году список орхидей Байкальского заповедника в Бурятии пополнился ещё одним видом: найдено местообитание редкого вида – хаммарбии болотной.- Обычно на болотах прибайкальских террас и нижней части горного пояса у нас встречается широко распространённый пальчатокоренник Фукса, а вот другие представители семейства орхидных раньше не попадались, – рассказала геоботаник Байкальского заповедника Наталья Гамова. – Большинство болот и заболоченных озёр расположено совсем недалеко от побережья, но в долинах крупных рек, таких как Выдриная, они бывают и дальше. Мы давно собирались обследовать пару таких озёр – Дальнеозёрских – почти за 8 километров от берега. Уже было известно, что там единственные в заповеднике известные местонахождения таких околоводных видов, как зюзник европейский и вербейник даурский, а значит, можно поискать и ещё что-то интересное. Так и оказалось: в обоих озёрах много кувшинок и кубышек, по берегу восточного озера на болоте встречаются вперемешку и обыкновенная, и мелкоплодная клюква, а в паре мест попался плаун можжевельниковый, единственный из наших плаунов, внесённый в региональную Красную книгу. Но самое интересное, как водится, обнаружилось под конец, когда мы уже обошли почти весь берег: в небольшой куртинке сфагновых мхов показались цветоносы каких-то растений. Так, а где листья? Ага, они совсем спрятаны во мху. А цветочки-то орхидные! Значит, у нас есть хаммарбия!Как рассказали в заповеднике, хаммарбия болотная – совсем не яркая орхидея. Наоборот, выглядит она очень скромно и даже почти неприметно, и, если не знать, где и что искать, найти её сложно. Цветки у неё мелкие, светло-зелёного цвета, а небольшие листья и вовсе не выходят из мхов, в которых она растёт. Отыскать хаммарбию можно, тщательно просматривая подходящие местообитания в период её цветения в июле – начале августа.Хаммарбия – орхидея с большим ареалом в Северном полушарии, но везде редкая. В России во всех регионах, где известна, включена в Красные книги, в том числе и в Бурятии. До находки в республике было известно всего пять местонахождений этого вида. Типичные её местообитания – это заболоченные берега озёр и моховые сплавины.