В Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятия по шахматам

С 27 по 29 сентября в Бурятии пройдёт первенство республики по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. Местом проведения соревнований станет один из шахматных клубов Улан-Удэ.27 сентября c 14:00 до 15:00 будет проведена регистрация. В 15:30 начнётся открытие турнира и стартует первый тур. 28 сентября полностью будет игровым днём, а 29 сентября состоятся последние игры и пройдёт закрытие турнира.Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами.