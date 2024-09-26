В Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятия по шахматам

За призы и медали сразятся юноши и девушки младше 19 лет
С 27 по 29 сентября в Бурятии пройдёт первенство республики по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. Местом проведения соревнований станет один из шахматных клубов Улан-Удэ.
27 сентября c 14:00 до 15:00 будет проведена регистрация. В 15:30 начнётся открытие турнира и стартует первый тур. 28 сентября полностью будет игровым днём, а 29 сентября состоятся последние игры и пройдёт закрытие турнира.
Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами.
Возрастное ограничение: 0+.
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