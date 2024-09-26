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В Бурятии завершается конкурс юных фотографов

В Бурятии завершается конкурс юных фотографов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Финальная фотовыставка состоится 15 октября

Ежегодно в Бурятии проводится региональный детский конкурс фотографии «Юный взгляд». Этот конкурс призван содействовать развитию фотоискусства среди детей и подростков, стимулировать их творческую активность и пробуждать интерес к родному городу.

Участвовать могут все желающих в возрасте до 17 лет включительно. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Край родной», «Мой город/село», «Портрет», «Семья», «Традиции народов», «Уши, лапы, хвост», «Натюрморт» и «Мои каникулы». Работы принимаются до 28 сентября на электронную почту: fotoschoolrussia@yandex.ru.

Как сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике города, конкурсанты примут участие в открытии финальной фотовыставки конкурса, которая пройдёт в музее истории города Улан-Удэ 15 октября.

Возрастное ограничение: 6+.
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