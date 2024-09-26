В Иркутске состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе

XIX всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона, Константина Вырупаева пройдут 27 и 28 сентября в Иркутске, во дворце спорта «Труд». Ожидается, что на ковёр выйдут около 140 борцов из Омской, Томской, Новосибирской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, Москвы и других регионов.Участниками турнира станут российские борцы от 18 лет и старше с подготовкой не ниже спортивного разряда КМС. В турнире памяти Константина Вырупаева будут определены победители и призёры в десяти весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 кг. Соревнования традиционно пройдут по олимпийской системе с утешительными встречами для спортсменов, уступивших финалистам.Всероссийские соревнования торжественно откроются в 11:00 часов 27 сентября. Сразу после открытия начнутся предварительные поединки. Финальные встречи стартуют в 10:00 часов 28 сентября. Вход для любителей спорта будет свободным.Победителей и призёров турнира памяти Константина Вырупаева отметят медалями, грамотами и призами. Тренеров, подготовивших победителей турнира, наградят грамотами и призами «Тренер чемпиона», сообщает министерство спорта области.