Улан-удэнцы временно поделятся семейными реликвиями с музеем

В столице Бурятии запускают проект «Семейная реликвия». Горожане могут рассказать о семейных традициях, обычаях и реликвиях, которые передаются из поколения в поколение. Это могут быть предметы быта, украшения, документы и даже истории, которые передаются устно от старших членов семьи к младшим.- Цель проекта — сохранить и передать будущим поколениям историю и культуру нашего города через семейные истории и реликвии. Мы хотим показать, как важно сохранять и уважать традиции своей семьи, а также делиться ими с другими людьми, - рассказали в музее истории города Улан-Удэ.Для участия нужно заполнить анкету на сайте музея истории Улан-Удэ или принести семейную реликвию в музей для временной экспозиции.Как сообщает управление по информационной политике города, все участники проекта получат сертификат и присоединятся к специальной программе мероприятий, посвящённых семейным традициям и реликвиям.