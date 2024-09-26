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Улан-удэнцы временно поделятся семейными реликвиями с музеем

Улан-удэнцы временно поделятся семейными реликвиями с музеем
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан просят внести свой вклад в сохранение истории и культуры города

В столице Бурятии запускают проект «Семейная реликвия». Горожане могут рассказать о семейных традициях, обычаях и реликвиях, которые передаются из поколения в поколение. Это могут быть предметы быта, украшения, документы и даже истории, которые передаются устно от старших членов семьи к младшим.

- Цель проекта — сохранить и передать будущим поколениям историю и культуру нашего города через семейные истории и реликвии. Мы хотим показать, как важно сохранять и уважать традиции своей семьи, а также делиться ими с другими людьми, - рассказали в музее истории города Улан-Удэ.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте музея истории Улан-Удэ или принести семейную реликвию в музей для временной экспозиции.

Как сообщает управление по информационной политике города, все участники проекта получат сертификат и присоединятся к специальной программе мероприятий, посвящённых семейным традициям и реликвиям.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ музей история семьи

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