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Бурятия присоединилась ко всероссийской акции по сбору макулатуры

Бурятия присоединилась ко всероссийской акции по сбору макулатуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать можно всем желающим

В России стартовал пятый сезон акции «БумБатл». Её цель – формирование культуры обращения с отходами и сокращение потребления бумаги. Принять участие в акции по сбору макулатуры может любой житель Бурятии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Помимо личного участия «БумБатл» предусматривает и командное – для школ, детских садов, вузов, колледжей, компаний, общественных организаций, а также для семей. Заявки на участие принимаются с 23 сентября до 10 и 15 ноября – для команд и индивидуальных участниках соответственно.

Как сообщает министерство природных ресурсов РБ, адреса пунктов приёма макулатуры в Улан-Удэ следующие:
1. «ЭкоВата03» (сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов): 102 микрорайон, ул. Ринчино, 12, база «Сокол».
2. «Чистый город» (сбор, транспортирование по заявке от 500 кг): ул. Ключевская, 31а; ул. Октябрьская, 27; ул. Дальняя Гурульбинская, 6б.
3. «Экогород» (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг): ул. Лимонова, 2б, «Автоград»; ул. Ключевская, 60б/3; ул. Ключевская, 20; ул. Дашиева, 4; ул. Бабушкина, 1а; ул. Смолина, 67; ул. Борсоева, 69; ул. Лимонова, 6д, «Хунну отель».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия акция макулатура экология

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