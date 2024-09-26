Улан-Удэ примет армейский чемпионат по рукопашному бою

Также состоится республиканское первенство
28 и 29 сентября в Улан-Удэ пройдёт чемпионат 36-й общевойсковой армии и первенство Бурятии по армейскому рукопашному бою. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
За звание победителей сразятся более 150 спортсменов. Наряду с военнослужащими примут участие и гражданские спортсмены, сообщает министерство спорта РБ.
Начало соревнований запланировано на 9:00. Также здесь проведут выставку вооружения. Вход на чемпионат и первенство будет свободным.
Возрастное ограничение: 6+.
Также состоится республиканское первенство
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