Улан-Удэ примет армейский чемпионат по рукопашному бою

28 и 29 сентября в Улан-Удэ пройдёт чемпионат 36-й общевойсковой армии и первенство Бурятии по армейскому рукопашному бою. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».За звание победителей сразятся более 150 спортсменов. Наряду с военнослужащими примут участие и гражданские спортсмены, сообщает министерство спорта РБ.Начало соревнований запланировано на 9:00. Также здесь проведут выставку вооружения. Вход на чемпионат и первенство будет свободным.