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В селе Бурятии пожаловались на разгуливающих впотьмах коров да собак

В селе Бурятии пожаловались на разгуливающих впотьмах коров да собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На одной из улиц перегорели фонари

Жители Баргузина потребовали разобраться с освещением на улице Дзержинского. Там не работают фонари по направлению от центрального проулка.

- Пара фонарей есть, но до них как-то нужно дойти. С центрального проулка – темнота, а там и коровы ходят, и собаки. Ничего не видно. Будьте так любезны, подключите, пожалуйста, – обратились сельчане к властям в группе «Баргузин-инфо.24/7».

В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» сообщили, что обращение взяли на рассмотрение. Перегоревшие светильники по возможности пообещали заменить.

уличное освещение жалобы

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