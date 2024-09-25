В районе Бурятии щеночка выбросили прямо у трассы









Размер денежного наказания – до 15 тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных и до 100 000 рублей – для юридических лиц.





Летом 2023-го стало известно, что в Бурятии нерадивых хозяев начнут карать рублём за выброшенных на улицу собак и кошек. Такие полномочия получили ветеринарные инспекторы. До этого президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий соответствующие поправки в КоАП. Они вступили в силу с 24 июня прошлого года. В том же документе предусмотрены штрафы за жестокое обращение с четвероногими, не относящееся к уголовной ответственности. В это понятие теперь входит и выброс животных.Размер денежного наказания – до 15 тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных и до 100 000 рублей – для юридических лиц.

Этот инцидент произошёл в Хоринском районе. Местные жители рассказали, что неизвестная выбросила на дороге щенка. Она оставила животное у подъёма перед улусом Кульский Станок. «Оставила и уехала», – заявили сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».Там же разместили фото женщины, которая, кстати, была на машине. Муниципальный инспектор райадминистрации поблагодарила очевидцев за информацию. В ГИБДД уже направили запрос установления владельца автомобиля. На неё пообещали составить протокол об административном правонарушении.