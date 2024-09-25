25 сентября

24 сентября

Популярное

В районе Бурятии щеночка выбросили прямо у трассы

В районе Бурятии щеночка выбросили прямо у трассы
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо.24/7»
На сделавшую это женщину пожаловались очевидцы

Этот инцидент произошёл в Хоринском районе. Местные жители рассказали, что неизвестная выбросила на дороге щенка. Она оставила животное у подъёма перед улусом Кульский Станок. «Оставила и уехала», – заявили сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Там же разместили фото женщины, которая, кстати, была на машине. Муниципальный инспектор райадминистрации поблагодарила очевидцев за информацию. В ГИБДД уже направили запрос установления владельца автомобиля. На неё пообещали составить протокол об административном правонарушении.

Летом 2023-го стало известно, что в Бурятии нерадивых хозяев начнут карать рублём за выброшенных на улицу собак и кошек. Такие полномочия получили ветеринарные инспекторы. До этого президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий соответствующие поправки в КоАП. Они вступили в силу с 24 июня прошлого года. В том же документе предусмотрены штрафы за жестокое обращение с четвероногими, не относящееся к уголовной ответственности. В это понятие теперь входит и выброс животных.

Размер денежного наказания – до 15 тысяч рублей для физических, до 30 тысяч – для должностных и до 100 000 рублей – для юридических лиц.


животные автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Бурятии определят лучших охотников
На юге Бурятии определят лучших охотников
Общество, 25.09.2024
Ветераны посоревнуются в стрельбе из малокалиберной винтовки
В посёлке Бурятии временно закроют железнодорожный переезд
В посёлке Бурятии временно закроют железнодорожный переезд
Общество, 25.09.2024
Движение для автотранспорта запретят в течение 6 часов
Регбисты ВВО выиграли кубок Вооружённых сил РФ
Регбисты ВВО выиграли кубок Вооружённых сил РФ
Общество, 25.09.2024
В состав команды входили представители Забайкалья
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы
В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы
Общество, 25.09.2024
Основные мероприятия проведут 4 октября в Улан-Удэ
МАПП «Забайкальск» поставил новый транспортный рекорд
МАПП «Забайкальск» поставил новый транспортный рекорд
Общество, 25.09.2024
За неделю через него проехало 6283 автомобиля
В районе Бурятии щеночка выбросили прямо у трассы
В районе Бурятии щеночка выбросили прямо у трассы
Общество, 25.09.2024
На сделавшую это женщину пожаловались очевидцы
В Прибайкалье фотоловушка засняла жизнь рысей
В Прибайкалье фотоловушка засняла жизнь рысей
Общество, 25.09.2024
Хищникам есть чем заняться и днём, и ночью
В Улан-Удэ выбирают «Ученика года»
В Улан-Удэ выбирают «Ученика года»
Общество, 25.09.2024
Имя победителя назовут 30 сентября
Бегуны Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Бегуны Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 25.09.2024
В Южно-Сахалинске завершилось первенство ДФО по кроссу
В районе Бурятии поздравили с 90-летием ветерана труда
В районе Бурятии поздравили с 90-летием ветерана труда
Общество, 25.09.2024
Юбиляр за воспитание пятерых детей награждена медалью «Материнская слава»
Серебряные волонтёры из Бурятии «спасают» недоношенных детей
Серебряные волонтёры из Бурятии «спасают» недоношенных детей
Общество, 25.09.2024
Пенсионеры вяжут изделия из натуральной шерсти
Улан-Удэ и пригородный район будут вместе ловить собак
Улан-Удэ и пригородный район будут вместе ловить собак
Общество, 25.09.2024
Облаву на них устроят на Левобережье
Улан-удэнцы могут лишиться своих квартир и участков
Улан-удэнцы могут лишиться своих квартир и участков
Общество, 25.09.2024
Без недвижимости рискует остаться часть горожан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^