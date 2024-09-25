Бурятия готовится к пожароопасному сезону 2025 года

Все сельские поселения Бурятии прошли проверку государственной противопожарной службы. Активно ведётся работа по устранению замечаний, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Большая часть нарушений связана с обновлением минерализованных полос, их прочистка необходима до начала нового сезона лесных пожаров. Минполосы служат защитой от перехода огня на населённые пункты.- Работы по очистке и устройству полос будут выполнять 26 лесхозов республики, они снабжены специализированной техникой, сотрудники имеют необходимые навыки и квалификацию. Мероприятия будут выполнены к середине октября. Стоит отметить, что тушением лесных возгораний занимаются лесопожарные станции лесхозов, - пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Также необходимо ликвидировать свалки, захламлённые участки и старую сухую траву.В РАЛХ отметили, что все работы проведут до наступления холодов.