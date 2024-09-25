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Бурятия готовится к пожароопасному сезону 2025 года

Бурятия готовится к пожароопасному сезону 2025 года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проводится расчистка минполос и уборка свалок

Все сельские поселения Бурятии прошли проверку государственной противопожарной службы. Активно ведётся работа по устранению замечаний, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Большая часть нарушений связана с обновлением минерализованных полос, их прочистка необходима до начала нового сезона лесных пожаров. Минполосы служат защитой от перехода огня на населённые пункты.

- Работы по очистке и устройству полос будут выполнять 26 лесхозов республики, они снабжены специализированной техникой, сотрудники имеют необходимые навыки и квалификацию. Мероприятия будут выполнены к середине октября. Стоит отметить, что тушением лесных возгораний занимаются лесопожарные станции лесхозов, - пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Также необходимо ликвидировать свалки, захламлённые участки и старую сухую траву.

В РАЛХ отметили, что все работы проведут до наступления холодов.


лесные пожары

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