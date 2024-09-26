В Читу вернётся «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» будет работать на станции Чита-2 в Забайкалье в течение трёх дней. Посетить его читинцы и гости города смогут 27 и 28 сентября с 10:00 до 19:00, 29 сентября – с 10:00 до 16:30.Посещение поезда – бесплатное, но для этого необходимо пройти регистрацию. Зарегистрироваться можно на сайте проекта за сутки до начала работы поезда. Количество мест ограничено. Детям от 6 до 17 лет, посещающим выставку с родителями, отдельная регистрация не требуется. Дети старше 12 лет могут прийти без взрослых, но при условии регистрации.Вход для посещения передвижного выставочного комплекса будет осуществляться через здание железнодорожного вокзала.- Передвижной музей «Поезд Победы» состоит из 10 вагонов. В каждом вагоне отражены события из истории России: предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа над немецким фашизмом. Также поезд дополнен вагоном, рассказывающим о военных трибуналах над нацистами, - сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.