В Прибайкалье фотоловушка засняла жизнь рысей

Хищникам есть чем заняться и днём, и ночью
В Иркутской области беззаботные рысята и их взрослые родственники попали в объектив фотоловушки Прибайкальского национального парка. На кадрах животные занимаются своими повседневными делами, играют или просто отдыхают.
- Жизнь этих хищников кипит круглосуточно: им есть чем заняться и днём, и ночью, - сообщили сотрудники «Заповедного Прибайкалья».
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