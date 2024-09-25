В Прибайкалье фотоловушка засняла жизнь рысей

В Иркутской области беззаботные рысята и их взрослые родственники попали в объектив фотоловушки Прибайкальского национального парка. На кадрах животные занимаются своими повседневными делами, играют или просто отдыхают.- Жизнь этих хищников кипит круглосуточно: им есть чем заняться и днём, и ночью, - сообщили сотрудники «Заповедного Прибайкалья».