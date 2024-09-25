Студенты колледжа технологий и лесопользования помогают озеленнять Улан-Удэ

Они высадили изгородь у Гостиных рядов

Студенты третьих-четвёртых курсов Бурятского колледжа технологий и лесопользования по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» вместе с сотрудниками Городского лесничества создали на территории Гостиных рядов живую изгородь из морозостойкого дерена белого. Они также посадили рябинник, сообщает пресс-служба мэрии столицы Бурятии.

В парке «Мемориал Победы» они высадили иву, вяз крупнолистный. В 112 квартале на площадке, построенной по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке», и возле школы №63 - рябину и тополь серебристый. Будущие ландшафтные дизайнеры посадили рябину и возле своего родного колледжа.

– Мы слышим много пожеланий от горожан, чтобы для красоты и украшения города высаживали рябины, - отметила директор лесничества Светлана Григорьева. - Вдохновляют рябины, которые растут на площади Революции (вдоль улицы Кирова – ред.). Этим деревьям более 15 лет. Чтобы добиться такого результата, нужен уход. Следующий год мы весь хотим посвятить уходу за растениями.









Посадки зелёных насаждений идут программе «Зелёный город», созданной по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Всего этой осенью высадят около 2500 саженцев клена Гиннала, рябины, ели, акации, серебристого тополя, ясеня, черемухи Маака, кизильника.