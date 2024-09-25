В Улан-Удэ ламы преподнесут огненные подношения божеству

28 сентября в Улан-Удэ пройдёт молебен «Жинсриг хурал» – огненная Пуджа, подношение божеству Идаму Ямантаке через огонь. Местом проведения станет Дуйнхор дуган Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке. Молебен начнётся в 13:00.- Основное действие Жинсриг – это устранение всех препятствий, проблем. Подавляет распространение заразных болезней, очищает от порчи, сглаза и других воздействий от людей и плохих духов, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России. – Этот обряд способствует хорошей беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, а также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, у кого закрыты дороги, есть болезни и препятствия.Обряд будет проходить через подношения Идаму Ямантаке – гневному воплощению Будды Манджушри, олицетворяющего мудрость. Перед проведением ритуала ламы готовят 9 видов подношений. Мирянам также можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, даллага. При возможности – жаренную муку цампа.