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В Улан-Удэ ламы преподнесут огненные подношения божеству

В Улан-Удэ ламы преподнесут огненные подношения божеству
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На Верхней Берёзовке состоится Жинсриг хурал

28 сентября в Улан-Удэ пройдёт молебен «Жинсриг хурал» – огненная Пуджа, подношение божеству Идаму Ямантаке через огонь. Местом проведения станет Дуйнхор дуган Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке. Молебен начнётся в 13:00.

- Основное действие Жинсриг – это устранение всех препятствий, проблем. Подавляет распространение заразных болезней, очищает от порчи, сглаза и других воздействий от людей и плохих духов, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России. – Этот обряд способствует хорошей беспрепятственной учёбе студентам и школьникам, а также тем, кто хочет получить знания и мудрость для решения важных проблем, у кого закрыты дороги, есть болезни и препятствия.

Обряд будет проходить через подношения Идаму Ямантаке – гневному воплощению Будды Манджушри, олицетворяющего мудрость. Перед проведением ритуала ламы готовят 9 видов подношений. Мирянам также можно принести с собой подношения: топлёное масло, сэржэм дээжэ, даллага. При возможности – жаренную муку цампа.

Возрастное ограничение: 0+.
буддизм Бурятия хурал Улан-Удэ Жинсриг

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