В Улан-Удэ суд обязал возместить родителям ребёнка-инвалида траты на лекарство

В Улан-Удэ прокуратура защитила права ребёнка-инвалида, родителям которого пришлось за свой счёт покупать жизненно необходимый препарат.- Установлено, что девочка с ноября 2023 года по май 2024 года не обеспечивалась жизненно необходимым лекарственным препаратом. Ввиду ненадлежащего лекарственного обеспечения законный представитель малолетней была вынуждена приобретать лекарство за счёт собственных средств. Всего затрачено 10 400 рублей. Действующим законодательством предусмотрено, что дети-инвалиды по рецептам врачей бесплатно обеспечиваются всеми лекарственными средствами и средствами медицинской реабилитации по медицинским показаниям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Прокурор Железнодорожного района направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с городской больницы затраченных денег на приобретение лекарственного препарата и возложении на министерство здравоохранения республики обязанности обеспечить финансирование выплат.Суд удовлетворил иск. В прокуратуре уточнил, что решение суда пока не вступило в законную силу.