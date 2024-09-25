В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы

С 30 сентября по 20 октября в Бурятии пройдёт «Всероссийский день ходьбы – 2024». Основной старт состоится 4 октября в Улан-Удэ на центральной сцене парка культуры и отдыха «Юбилейный».- Всероссийский день ходьбы проводится с 2015 года. Главной задачей акции является вовлечение широких кругов населения в занятия физической культурой и повышение двигательной активности. Ходьба – это один из самых доступных видов двигательной активности и отличный способ улучшить физическую форму и здоровье в целом, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.Также 4 октября пройдёт всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» и Всемирный день сердца.Все участники, прошедшие маршрут, будут награждены дипломом Олимпийского комитета России, а наиболее активным, ответившим правильно на вопросы ведущего, будут вручены памятные призы и сувенирная продукция от Олимпийского комитета России.