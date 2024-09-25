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В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы

В Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Основные мероприятия проведут 4 октября в Улан-Удэ

С 30 сентября по 20 октября в Бурятии пройдёт «Всероссийский день ходьбы – 2024». Основной старт состоится 4 октября в Улан-Удэ на центральной сцене парка культуры и отдыха «Юбилейный».

- Всероссийский день ходьбы проводится с 2015 года. Главной задачей акции является вовлечение широких кругов населения в занятия физической культурой и повышение двигательной активности. Ходьба – это один из самых доступных видов двигательной активности и отличный способ улучшить физическую форму и здоровье в целом, - отметили в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.

Также 4 октября пройдёт всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» и Всемирный день сердца.

Все участники, прошедшие маршрут, будут награждены дипломом Олимпийского комитета России, а наиболее активным, ответившим правильно на вопросы ведущего, будут вручены памятные призы и сувенирная продукция от Олимпийского комитета России.

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Бурятия ходьба спорт акция Здоровый образ жизни

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