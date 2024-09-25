В посёлке Бурятии временно закроют железнодорожный переезд

Движение для автотранспорта запретят на 6 часов
В Кабанском районе Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в посёлке Каменск. Ограничения будут действовать 27 сентября с 3:00 до 9:00.
Проезд автомобилей в это время будет закрыт. Причиной ограничения будут проводимые ремонтные работы. Об этом сообщает администрация Кабанского района.
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