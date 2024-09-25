Регбисты ВВО выиграли кубок Вооружённых сил РФ

Забайкальские спортсмены в составе команды Восточного военного округа выиграли кубок Вооружённых сил Российской Федерации по регби-7. За победу боролись 12 команд разных родов войск, военных округов и учреждений образования министерства обороны страны.Финальные игры прошли 23 сентября в Москве на стадионе «Слава». В финале команда Восточного военного округа обыграла команду Военного института физической культуры.По итогам кубок забрали регбисты Восточного военного округа. Серебряная медаль у сборной Военного института физической культуры. Бронзовая – у команды Воздушно-космических сил, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.