В Бурятии многодетная мать осталась без ежемесячных пособий



Этой историей поделилась в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. К ней обратилась жительница Кабанского района, которая до 2021 года работала в школьной столовой, а потом родила двойняшек и ушла в отпуск по уходу за детьми.



Женщина получила положенные по закону единовременные выплаты, а вот ежемесячных так и не дождалась. Сначала она пошла к работодателю и уже после – в суд с иском о взыскании пособия.



На заседании представитель работодателя отрицал, что сельчанка подавала заявление на ежемесячные выплаты и даже то, что ей предоставили декрет. Доказать обратное не удалось и суд в иске отказал.





Ганькина назвала сложившуюся ситуацию «абсурдной».



- Есть двое рождённых детей, есть право родителей на пособия, однако предусмотренные государством меры поддержки молодая мама не может оформить, поскольку шестимесячный срок для подачи заявления на их назначение оказался пропущен не по её вине, – написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».



В школе, где трудилась женщина, отрицали, что многодетной маме сразу после больничного, связанного с родами, дали отпуск по уходу за детьми, но при этом там почему-то не принимали никаких мер из-за длительного отсутствия сотрудницы.



- Решение о предоставлении отпуска приняли только при повторном обращении, когда уже истекло полгода с момента возникновения права на пособие, – отметила Наталья Ганькина. – После выяснилось, что работодатель допустил нарушения при организации делопроизводства, которые и могли привести к несоблюдению прав молодой мамы и её детей.



Это подтвердила служебная проверка. В семье, кстати, есть и ребятишки постарше. Сельчанка вправе рассчитывать на бесплатную юридическую помощь по вопросу назначения пособия. Её окажут в адвокатской палате Бурятии.



- Адвокат уже помог составить заявление о пересмотре судебного решения, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства о нарушениях при ведении делопроизводства в школе. Надеюсь, права женщины и двух её детей помогут восстановить, – заключила уполномоченный.

