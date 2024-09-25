МАПП «Забайкальск» поставил новый транспортный рекорд

За неделю, с 16 по 22 сентября, через МАПП «Забайкальск» границу пересекло 6283 транспортных средства, что стало историческим максимумом. О результатах взаимодействия между правительством Забайкальского края и Китаем из-за ситуации на границе рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев 23 сентября на оперативном совещании.- На Китайско-Российской границе всё работает в штатном режиме. По ЖДПП прошло 289 составов за неделю. И по транспорту, количество, как обычно, растёт — 6283 автомобиля за неделю пропущено, — рассказал Буянто Батомункуев.На въезд в Россию проследовало 4251 транспортное средство из них: 3129 грузовых, 1122 — новой самоходной техники. На выезд – 2032 транспортных средства.По заявлению правительства Забайкалья, власти края держат на постоянном контроле ситуацию со скоплением транспортных средств и новой самоходной техники. Для урегулирования ситуации мэру Маньчжурии 12 сентября направили письмо с предложением обеспечить поочередной пропуск в соотношении 1,5:1 — в час 15 единиц грузовых транспортных средств и 10 единиц новой самоходной техники.Как отметил вице-премьер правительства Забайкалья Буянто Батомункуев, предложенное соотношение в пропуске транспортных средств через пункт пропуска соблюдается, а система электронной очереди работает в штатном режиме.