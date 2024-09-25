25 сентября

24 сентября

Популярное

Подросткам Бурятии рассказали об опасности вербовки иностранными разведками

Подросткам Бурятии рассказали об опасности вербовки иностранными разведками
Общество,  Фото:t.me/boevoebratstvo_03

И о героях СВО

Подростки из Булыкской средней школы Джидинского района Бурятии побывали на уроке мужества с основами военной подготовки. Его провели представители регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Василий Баев и Эдуард Шарапов.

На уроке присутствовали 120 учеников 6-10 классов. С ними ветераны боевых действий беседовали о попытках вербовки подростков иностранными разведками, разбирали происшествие в городе Омске – там два подростка после контакта с вербовщиками из Украины подожгли вертолёт.

Учащимся рассказали о героях-участниках СВО из Бурятии, о героях Великой Отечественной войны.

Ветераны провели занятие по сборке-разборке автомата Калашникова, сообщили в телеграм-канале организации.
СВО ветераны подростки патриотизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии многодетная мать осталась без ежемесячных пособий
В Бурятии многодетная мать осталась без ежемесячных пособий
Общество, 25.09.2024
Женщина лишилась их из-за работодателя
В Улан-Удэ суд обязал возместить родителям ребёнка-инвалида траты на лекарство
В Улан-Удэ суд обязал возместить родителям ребёнка-инвалида траты на лекарство
Общество, 25.09.2024
Родителям самостоятельно покупали препарат, который должны выдавать бесплатно
В Бурятии сотрудники спецназа Росгвардии отработали навыки по тактической медицине
В Бурятии сотрудники спецназа Росгвардии отработали навыки по тактической медицине
Общество, 25.09.2024
Обучение проходилось в условиях, приближенных к боевым 
Житель Братска лишился Land Cruiser Prado из-за пьяной езды
Житель Братска лишился Land Cruiser Prado из-за пьяной езды
Общество, 25.09.2024
Автомобиль конфисковали в доход государства
В Улан-Удэ сотрудники МЧС устроили пир для животных в Этномузее
Общество, 25.09.2024
Пожарные поделились урожаем с животными
В школе в Бурятии разгорелся спор из-за кроссовок
В школе в Бурятии разгорелся спор из-за кроссовок
Общество, 25.09.2024
Детям не дают ходить на занятия в спортивной обуви
Песня исполнительницы из Бурятии появится в шоу Андрея Малахова
Песня исполнительницы из Бурятии появится в шоу Андрея Малахова
Общество, 25.09.2024
Татьяна «Артистка» участвовала в съёмках передачи для федерального канала
В микрорайоне Улан-Удэ открыли ещё три спортплощадки
В микрорайоне Улан-Удэ открыли ещё три спортплощадки
Общество, 25.09.2024
Здесь есть всё для занятий спортом
В Улан-Удэ частично отключат свет
В Улан-Удэ частично отключат свет
Общество, 25.09.2024
Его не будет в Октябрьском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^