Подросткам Бурятии рассказали об опасности вербовки иностранными разведками

И о героях СВО

Подростки из Булыкской средней школы Джидинского района Бурятии побывали на уроке мужества с основами военной подготовки. Его провели представители регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Василий Баев и Эдуард Шарапов.

На уроке присутствовали 120 учеников 6-10 классов. С ними ветераны боевых действий беседовали о попытках вербовки подростков иностранными разведками, разбирали происшествие в городе Омске – там два подростка после контакта с вербовщиками из Украины подожгли вертолёт.

Учащимся рассказали о героях-участниках СВО из Бурятии, о героях Великой Отечественной войны.

Ветераны провели занятие по сборке-разборке автомата Калашникова, сообщили в телеграм-канале организации.