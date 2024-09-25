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В Улан-Удэ развернётся международный кинофестиваль

В Улан-Удэ развернётся международный кинофестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие стартует 30 сентября

На пять дней Бурятия станет кинематографической столицей Дальневосточного региона. С 30 сентября по 4 октября в Улан-Удэ состоятся международный кинофестиваль «Свидание с Россией в Бурятии» и международный фестиваль детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок».

Как отметили в центре креативных индустрий РБ, в этом году фестиваль «Свидание с Россией» взял под своё крыло «Хрустального нерпёнка», поэтому в конкурсной программе очень много детских фильмов и анимации.

Так, в программе состоится долгожданная мировая премьера сказки «Слезы дракона» (возрастное ограничение: 0+). Для презентации картины приедет режиссёр Татьяна Мирошник, соберутся все актёры, принимавшие участие в съёмках. Также в Улан-Удэ приедут с показами своих картин актриса Карина Каграманян, продюсер Карен Мирзоян и режиссёр Евгений Корчагин. Всего на фестиваль приедут более 40 российских и зарубежных кинематографистов.

Фильмы программы фестиваля зрители смогут посмотреть в кинотеатре «Еврозона» с 30 сентября по 4 октября. Вход на все мероприятия и показы будет свободный, однако количество мест ограничено.

Также здесь пройдут мастер-классы и творческие встречи с актёрами, режиссёрами и продюсерами, дискуссионные площадки и круглые столы. Российская актриса Елена Борзова проведёт три занятия на тему «Речь – зеркало личности» (возрастное ограничение: 16+), который необходимо посетить всем, кто хочет ораторским мастерством и техникой публичных выступлений. Эти мастер-классы не только для студентов, на них могут прийти руководители, депутаты и телеведущие, все те, кому необходимо много выступать.

Анна Пендраковская проведёт сценарный мастер-класс «Герой в жизни и на экране» (возрастное ограничение: 16+). Он будет полезен всем, кто пишет рассказы и сценарии. Творческая встреча с актрисой Кариной Каграманян и показом фильма «Манюня» (возрастное ограничение: 6+) запланирована в Гусиноозёрске.

Отметим, что в расписании показов также много бурятских картин. В конкурсной программе документальных фильмов зрители смогут посмотреть фильмы о бескорыстной помощи волонтёров в районах Бурятии, о каноническом буддийском искусстве, о жизни буддийского и православного храмов республики. Всего на кинофестиваль заявлено более 56 картин в конкурсных и внеконкурсных показах, оценивать которое приедет три профессиональных жюри. Среди них Андрей Руденский – известный российский актёр театра и кино, Андрей Апостолов – главный редактор киностудии «Ленфильм», Лукиных Наталья – программный директор открытого Российского фестиваля анимационного кино («Суздальфест»).

Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ кинофестиваль кинематограф ДФО Бурятия

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