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В парке в Улан-Удэ неожиданно исчезли абсолютно все цветы

В парке в Улан-Удэ неожиданно исчезли абсолютно все цветы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В зоне отдыха оголились клумбы

Жителей Улан-Удэ опечалило исчезновение цветов в парке имени Орешкова в Железнодорожном районе. Пост на эту тему появился накануне в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- В парке Орешкова вырваны абсолютно все цветы. Остались только пустые клумбы. Спрашивается – зачем? Да, в этом году осень ранняя, но всё равно днём пригревает и вечерами вполне себе. А погода нет-нет да и порадует теплом. Цветы не чахли – нормальные, красивые были. Радовали глаз, – говорится в публикации. – По городу и во дворах домов ещё растут и всё с ними в порядке. Правда, ночью подмёрзнут, но днём поднимаются.
 
Анонимный автор назвала это «откровенным вредительством».

- И откуда такое рвение к труду? Может, направите его на более важные дела? В парке местами провалились асфальтированные дорожки, отвалилась плитка. На трети территории не работает освещение. Часть дорожек заметены песком. Местами полностью отсутствует покрытие. Некоторые деревья – ели, сосны – чахнут, другие стоят неухоженные. Местами сами наросли молодые побеги, но облагородить их вам не приходит в голову, – отчитали в посте ответственных лиц.

А ещё, по словам горожан, в зоне отдыха «открылось» автомобильное движение».

- Туда-сюда снуют легковые автомобили и даже автобусы. Второй год уже стоит разломанная площадка для выгула собак. Десятилетиями запущена и захламлена территория у ваших соседей – церкви, цирка, ресторана и парка аттракционов. Вот целый список. Занимайтесь, – гласит запись.
 
В дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ пояснили, что цветы убрали «в связи с заморозками и увяданием рассады».

- Температура близится к нулю. К сожалению, цветочный сезон в городе уже окончен, – подчеркнули в учреждении. 

Высадка цветов в столице Бурятии стартовала в конце мая. Общественные места и магистральные улицы украсили ирисы, лилейники и луговик. В этот раз охватили площадь в 8 с лишним тысяч квадратных метров.
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