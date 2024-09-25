В Улан-Удэ Русский драмтеатр начнёт сезон с рискованной премьеры

Она о героях СВО

24 сентября в Государственном русском драмтеатре имени Николая Бестужева прошла сдача премьерного спектакля «Время героев» (12+). Уже в пятницу им театр откроет сезон 2024-2025 гг. «Байкал-Daily» оценил постановку вместе с труппой и худсоветом.

Многие, наверное, наслышаны, с каким трудом до сих пор пробиваются на театральные подмостки страны пьесы и другие произведения, в которых даже просто есть только одно упоминание об идущей третий год спецоперации на Украине. Часто тем, кто пытается что-то поставить, часть театрального сообщества за глаза (в открытую-то теперь себе дороже!) говорит «Фу». Случаев по стране уже было много. А тут на сцене ГРДТ имени Николая Бестужева целая пьеса, посвящённая не самой СВО, а, скажем, так её последствиям для её же участников! Риск… В сообществе не собирающихся уезжать могут и не понять. Но Бог с ними.

«Больничная палата. Пять коек, четыре заняты, одна свободна. Батя, Виктор, Серый и Азамат. Батя и Виктор играют в шахматы. Серый неподвижно лежит на своей койке – может показаться, что спит, но нет, просто молча лежит, прикрыв глаза. Входит Азамат (вернулся с прогулки), заметно хромает, с усилием опирается на трость», - так описывает первую мизансцену пьесы «На выписку, или клоун в госпитале» автор – драматург из Владивостока Николай Пинчук.

Он писал её год - с февраля 2023 по февраль 2024. Символично, так как спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Автор за 12 месяцев прошёл путь от зарисовки, сделанной во время творческой лаборатории, до законченного произведения.

Премьерный спектакль в Русском драмтеатре носит название «Время героев». Он «по мотивам». Первая сцена у режиссёра-постановщика Дмитрия Ефремова (он же художник постановщик и автор музыкального оформления) поэтому другая. Это монолог медсестры военного госпиталя про связь поколений: от Великой Отечественной через локальные конфликты до спецоперации на Украине.

Дальше почти всё, как у автора.

Четыре обитателя палаты и медсестра, весь госпиталь на заднем плане живут обычной больничной жизнью. И вот в палату к этой четвёрке на пятую койку кладут парня на выписку. Молчаливого пациента Васька. Он закрыт от соседей и всего мира, потому что одна нога у него ампутирована до колена. И жить дальше смысла, по его мнению, нет… Его подбадривают. Он же похищает из каморки медсестры верёвку. Коллеги на выписку предотвращают попытку самоубийства…

Дальше пересказывать сюжет смысла тоже нет. Надо смотреть на подмостках. Переживать с артистами. Сцены до кульминации спектакля весьма интересные, жизненные, трагичные, иногда юморные. Развязка - очень, даже дико неожиданная. До слёз. До глубины души.

Кстати. Лучше сначала посмотреть «Время героев», а потом прочитать саму пьесу «На выписку». К некоторым репликам и монологам артистов театра Бестужева (даже матёрым) пока, на сдаче, могут быть претензии из разряда «верю – не верю». Но, думаем, что это «детские болезни». Они пройдут. Однако печатный текст пьесы Пинчука не обманет. Он без фальши и читается на одном дыхании. Это редкость в драматургии: навскидку таковы пьесы Чехова, Вампилова.

Роль Васька исполняет молодой артист Русского театра Анатолий Иванов. Из вуза на подмостки театра. И эта его работа выглядит достойно. Во время монологов лица артистов крупным планом транслируются на экраны на заднике сцены. Зритель видит их вблизи. Мимика, эмоции Иванова оставляют положительные впечатления с точки зрения «верю – не верю».

Режиссёр Дмитрий Ефремов умело, но без перегибов использует многие технические возможности сцены Русского драмтеатра в её современном , прогрессивном состоянии. Всё в меру. Слух не режет. Глаза зрителя довольны. Он сосредоточен именно на артистах, репликах и действии.

Не знаем, кто придёт на премьеру 27 сентября. Но, уверены, что к каникулам (хоть осенним, хоть зимним, хоть весенним) надо приводить на уже к тому времени устоявшийся спектакль «Время героев» школьников. Им будет не только полезно, но и интересно.

Бестужевцы! Молодцы, что рискнули поставить такой спектакль по мотивам пьесы Пинчука. Это всё не про конъюнктуру. Это не про «ответ на вызовы времени». Это не про госзаказ и не про пропаганду. Это просто про реальную жизнь. Вот оглянитесь вокруг: не замечали ещё прошедших госпитали, вернувшихся домой ветеранов СВО? Мы видели. И видим. И будем видеть.

P.S. Весной «На выписку» поставили в Приморском краевом театре молодёжи. Была ещё читка в Москве на выставке «Россия». И пока всё. Это к вопросу о том, «с каким трудом до сих пор пробиваются на театральные подмостки страны пьесы и другие произведения, в которых даже просто есть только одно упоминание об идущей третий год спецоперации на Украине». Ещё раз «уважуха» театру имени Бестужева.

Возрастное ограничение 12+