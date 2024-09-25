На юге Бурятии определят лучших охотников

28 сентября в Закаменском районе Бурятии состоятся открытые охотничьи соревнования по стрельбе из нарезного оружия. Турнир пройдёт на пограничной заставе «Холтосон».В рамках охотничьих соревнований желающие могут принять участие в личном первенстве среди ветеранов (65 лет и старше) по стрельбе на 100 м из малокалиберной винтовки. Спортсменам необходимо сделать два упражнения по 5 выстрелов: лёжа с упором, сидя с колена.По сумме набранных очков будут выявлены победитель и призёры, которые будут награждены грамотами, денежными призами и лицензией на добычу. Будут выдаваться боеприпасы. Соревнования приурочены к юбилею города Закаменск и Дню пожилого человека. Об этом сообщает отдел по работе с общественными объединениями АМО «Закаменский район».