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На юге Бурятии определят лучших охотников

На юге Бурятии определят лучших охотников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ветераны посоревнуются в стрельбе из малокалиберной винтовки

28 сентября в Закаменском районе Бурятии состоятся открытые охотничьи соревнования по стрельбе из нарезного оружия. Турнир пройдёт на пограничной заставе «Холтосон».

В рамках охотничьих соревнований желающие могут принять участие в личном первенстве среди ветеранов (65 лет и старше) по стрельбе на 100 м из малокалиберной винтовки. Спортсменам необходимо сделать два упражнения по 5 выстрелов: лёжа с упором, сидя с колена.

По сумме набранных очков будут выявлены победитель и призёры, которые будут награждены грамотами, денежными призами и лицензией на добычу. Будут выдаваться боеприпасы. Соревнования приурочены к юбилею города Закаменск и Дню пожилого человека. Об этом сообщает отдел по работе с общественными объединениями АМО «Закаменский район».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия охота турнир стрельба из мелкокалиберного оружия ветераны спорт Закаменский район

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