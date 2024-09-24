В пригороде Улан-Удэ обновили старый спортзал

В Иволгинском районе Бурятии открылся обновлённый спортивный зал в Сужинской школе. Об этом сообщает районная администрация.Раньше в этом приспособленном для занятий спортом зале отсутствовали душевые и туалеты. Также не было капитального ремонта с момента открытия школы. Более 900 учеников всей школы занимались в стеснённых условиях. Сейчас занятия проводят в нормальных условиях.Так, в ходе капитального ремонта были выполнены следующие работы: электромонтажные, сантехнические, шлифовка бетонных поверхностей, общестроительные, установка душевых комнат, установка санузлов для мальчиков и девочек. Теперь учеников и учителей начальной школы поздравили с приобретением обновлённого спортивного зала.