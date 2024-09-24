В пригороде Улан-Удэ обновили старый спортзал

Теперь в нём есть душевые и туалеты
В Иволгинском районе Бурятии открылся обновлённый спортивный зал в Сужинской школе. Об этом сообщает районная администрация.
Раньше в этом приспособленном для занятий спортом зале отсутствовали душевые и туалеты. Также не было капитального ремонта с момента открытия школы. Более 900 учеников всей школы занимались в стеснённых условиях. Сейчас занятия проводят в нормальных условиях.
Так, в ходе капитального ремонта были выполнены следующие работы: электромонтажные, сантехнические, шлифовка бетонных поверхностей, общестроительные, установка душевых комнат, установка санузлов для мальчиков и девочек. Теперь учеников и учителей начальной школы поздравили с приобретением обновлённого спортивного зала.
Мероприятие проведут в Улан-Удэ
Открытие прошло в селе Гэгэтуй
Теперь в нём есть душевые и туалеты
Работы завершат в начале октября
Научное исследование проходит с сентября 2024-го по октябрь 2025-го года
Она расположена на месте сгоревшей церкви
Предложенные варианты выбрали сами жители
Его разместили в верхнем приделе Одигитриевского собора
Научные исследования помогут развить технологии для создания новых продуктов из сырья и отходов
В соревнованиях за медали боролись лица с поражением опорно-двигательного аппарата
Родителям неудобно доводить их до входа в ДОУ
Среди них есть 59 пар двойняшек и две тройни
На Байкале прошёл международный лесовосстановительный форум
Первое заседание комитета состоялось 19 сентября