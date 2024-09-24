В селе Бурятии появилась универсальная спортплощадка

В селе Гэгэтуй Джидинского района Бурятии состоялось открытие универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием. Она расположена на территории сельского стадиона.Общая стоимость площадки составила 3 млн рублей, из которых 150 тысяч собрали жители и выходцы Гэгэтуя и Малого Нарына. Работы велись в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».Как сообщили в администрации района, игровая площадка, с обустройством соответствующего ограждения (бортов), отвечает требованиям безопасности. На ней установлены: ограждение из сетки двойного кручения, калитка и мячеуловитель. На покрытие нанесены волейбольные, мини-футбольные и баскетбольные разметки, установлены ворота для мини-футбола и стойки для игр в баскетбол и волейбол.