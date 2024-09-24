В Улан-Удэ временно отключили светофор

Запланированы ремонтные работы
Сегодня, 24 сентября, на пересечении улиц Ключевская-Дарханская в Улан-Удэ отключили светофор. В МБУ «Горсвет» сообщили, что специалисты будут переносить светофорный объект.
Работы запланированы с 10:00 до 17:00.
Сейчас на этом перекрёстке идут ремонтные работы.
Телефон круглосуточной диспетчерской МБУ «Горсвет»: 43-26-44.
Запланированы ремонтные работы
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