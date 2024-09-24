В Улан-Удэ временно отключили светофор

Сегодня, 24 сентября, на пересечении улиц Ключевская-Дарханская в Улан-Удэ отключили светофор. В МБУ «Горсвет» сообщили, что специалисты будут переносить светофорный объект.Работы запланированы с 10:00 до 17:00.Сейчас на этом перекрёстке идут ремонтные работы.Телефон круглосуточной диспетчерской МБУ «Горсвет»: 43-26-44.