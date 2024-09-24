На юге Бурятии ликвидируют свалку

Работы завершат в начале октября
В Джидинском районе Бурятии продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Верхний Ичетуй. Площадь свалки составляет 4 134 квадратных метров. Объём мусора составляет 2 037 кубических метра.
- Весь объём накопленных отходов будет вывезен на полигон ТКО села Петропавловка. Земельный участок в полном объёме будет очищен от накопленных отходов, в том числе в труднодоступных местах (кюветах, кустарниках и т.п.), - отметили в администрации района.
Завершить работы по ликвидации планируется в начале октября.
Мероприятие проведут в Улан-Удэ
Открытие прошло в селе Гэгэтуй
Теперь в нём есть душевые и туалеты
Работы завершат в начале октября
Научное исследование проходит с сентября 2024-го по октябрь 2025-го года
Она расположена на месте сгоревшей церкви
Предложенные варианты выбрали сами жители
Его разместили в верхнем приделе Одигитриевского собора
Научные исследования помогут развить технологии для создания новых продуктов из сырья и отходов
В соревнованиях за медали боролись лица с поражением опорно-двигательного аппарата
Родителям неудобно доводить их до входа в ДОУ
Среди них есть 59 пар двойняшек и две тройни
На Байкале прошёл международный лесовосстановительный форум
Первое заседание комитета состоялось 19 сентября