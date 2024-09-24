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На юге Бурятии ликвидируют свалку

На юге Бурятии ликвидируют свалку
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Работы завершат в начале октября

В Джидинском районе Бурятии продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки вблизи села Верхний Ичетуй. Площадь свалки составляет 4 134 квадратных метров. Объём мусора составляет 2 037 кубических метра.

- Весь объём накопленных отходов будет вывезен на полигон ТКО села Петропавловка. Земельный участок в полном объёме будет очищен от накопленных отходов, в том числе в труднодоступных местах (кюветах, кустарниках и т.п.), - отметили в администрации района.

Завершить работы по ликвидации планируется в начале октября.
Бурятия свалка мусор несанкционированные свалки Джидинский район

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