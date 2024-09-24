Митрополит Иосиф передал собору в Улан-Удэ старинный образ

Его разместили в верхнем приделе Одигитриевского собора



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал в дар Одигитриевскому собору города Улан-Удэ старинный образ Божией Матери, именуемый «Одигитрия» Смоленская.



Этот святой образ Царицы Небесной в старинном киоте и серебряном окладе с эмалью был размещён в верхнем приделе Одигитриевского собора.



Ранее пресс-службой Улан-Удэнской и Бурятской епархии сообщалось, что митрополитом Иосифом были подарены Одигитриевскому собору писанные иконы в благолепных окладах. Среди них образы Воскресения Господня, иконы Божией Матери «Казанская», «Знамение», «Всех скорбящих радость», «Валаамская», «Покров Пресвятой Богородицы», иконы святого преподобного Сергия Радонежского, святого преподобного Нила Столобенского чудотворца, преподобных Сергия и Германа Валаамских, святой преподобной Анны Кашинской, святой блаженной Матроны Московской, иконы с частицами мощей святого праведного Симеона Верхотурского, священномученика Аркадия Боровского. Кроме этого, специально для Одигитриевского собора митрополитом была заказана храмовая икона Богородицы «Споручница грешных».

