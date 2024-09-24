В селе на севере Бурятии состоялось открытие часовни

В селе Душкачан, расположенном на берегу Байкала, в Северо-Байкальском районе Бурятии, в преддверии одного важных православных праздников – Рождества Пресвятой Богородицы – произошло открытие часовни.На месте, где сейчас возвышается часовня, когда-то стояла церковь, построенная в XIX веке. Она была не только религиозным центром, но и местом, где собирались жители села для важных общественных событий. Однако в марте 1984 года её уничтожил пожар.В поддержку проекта возрождения святыни выступили администрация села и инициативная группа местных тосовцев. Благодаря их усилиям, а также при содействии районной администрации, часовня была построена.- Современные жители Душкачана, несмотря на все трудности, не забыли своего прошлого. Они сохраняют традиции и чтят память о своих предках. Открытие часовни – это не просто возвращение к религиозным ценностям, но и символ памяти об истории села, о его людях, о тех, кто создавал и развивал этот край. Часовня стала центром духовной жизни, местом, где местные жители могут помолиться, получить духовную поддержку и отдохнуть душой, - сообщает администрация района.