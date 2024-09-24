В Улан-Удэ искалеченный живодёрами щенок пошёл на поправку



В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» поделились последними новостями о щенке, которого на минувшей неделе В улан-удэнском приюте «Кот и пёс» поделились последними новостями о щенке, которого на минувшей неделе обнаружили рядом с военной частью в Тальцах. Пёсика изувечили неизвестные. На месте носа и верхней челюсти у него зияет страшная рана.



Лежавшее на земле животное заметила оказавшаяся поблизости неравнодушная женщина, которая и сообщила обо всём зоозащитникам. Четвероногое увезли в одну из ветклиник. Волонтёры объявили сбор средств на лечение малыша, которому дали кличку Носик.



Первая операция уже Первая операция уже позади – её удалось оплатить на пожертвованные деньги. Из раны убрали личинок и осколки костей. Пока щенка кормят через зонд. Анализ крови показал, что у него анемия.



- Это не удивительно – при такой ране была большая потеря крови. Сделали переливание – дог Шанель стала донором для Носика, – отметили в приюте. – Мальчик уже встаёт на лапки, даже лаял, как мог, на врачей. Сделали УЗИ внутренних органов – отклонений не обнаружено.



Щенка постепенно готовят к пластической операции по восстановлению верхней челюсти. Перевести посильную сумму на его лечение все желающие могут на карту Сбера, привязанную к телефону 8-914-844-93-69 с пометкой «Спасение Носика» (получатель – Наталья Владимировна Ф).

