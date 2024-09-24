В Забайкалье учёные изучат рекреационную ёмкость ультрапресного озера

Институт природных ресурсов, экологии и криологии (ИПРЭК) СО РАН приступил к полевым исследованиям на территории национального парка «Кодар» на озере Большое Леприндо в Забайкальском крае.В рамках полевого этапа учёные изучат охраняемые виды флоры и фауны, уникальные объекты живой и неживой природы. Они дадут оценку состояния наземных и водных экосистем. Главная цель – оценить рекреационную ёмкость территории. По итогам учёные подготовят концепцию и план развития рекреационной нагрузки на озеро.Озеро Большое Леприндо входит в состав территории национального парка «Кодар». Это самое большое озеро в группе водоёмов Удокано-Чарского водораздела, расположенное на высоте около 980 метров над уровнем моря. Отличительной особенностью этих озёр является ультрапресная вода с большой прозрачностью. Большое Леприндо является родственником Байкала. Вдоль его берегов протянулись песчаные пляжи. Как отмечают туристы, здесь практически не бывает кровососущих насекомых. В тайге, окружающей озеро, водятся медведи, росомахи, рыси, лоси, лисицы, соболи и белки.На северо-восточном берегу находится железнодорожная станция Леприндо — вдоль северного берега озера проходит Байкало-Амурская магистраль.По словам заместителя директора по национальному парку «Кодар» Василия Макарова, в настоящее время здесь интенсивно ведётся строительство «второго пути» БАМа, что подразумевает расширение и модернизацию существующих дорог и мостов. Строительство формирует риски загрязнения строительными отходами не только прилегающей территории и береговой линии, но и самого водоёма, что требует дополнительных мер охраны.С рекреационной точки зрения озеро представляет интерес и для любителей рыбалки, так как обладает богатыми рыбными ресурсами. Здесь водятся 15 видов рыб: ленок, плотва, окунь, налим, доминирующий вид – сиг и другие. По словам Василия Макарова, наиболее ценный вид озера — голец-даватчан, занесённый в Красную книгу Забайкальского края и России. В период строительства БАМа крупные формы этой реликтовой разновидности сибирской рыбы были истреблены, и сейчас в озере обитают только карликовые формы гольца. Именно поэтому очень важна оценка ресурсного потенциала озера для сохранения оптимальной численности популяции рыб.- Научное исследование с целью экологического обоснования туристической нагрузки в рекреационной зоне озера Большое Леприндо проходит с сентября этого года по октябрь 2025 года, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.