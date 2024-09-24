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В вузе Бурятии создали лабораторию по разработке инновационных продуктов

В вузе Бурятии создали лабораторию по разработке инновационных продуктов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Научные исследования помогут развить технологии для создания новых продуктов из сырья и отходов

В Бурятии, в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления создали новую научную лабораторию. Здесь планируют заниматься разработкой технологий получения инновационных продуктов из сырья животного происхождения.

Основная цель лаборатории — проводить научные исследования. Она сосредоточится на развитии технологий, которые помогут создавать новые продукты из сырья и отходов животного происхождения. При этом сотрудники лаборатории также планируют проводить методическую, учебную и внеучебную работу обучающимися.

- Мы уверены, что лаборатория откроет новые возможности для молодых учёных и студентов. Она станет площадкой для обмена знаниями в области переработки сырья животного происхождения, его отходов и создания полезных продуктов, – заявил проректор ВСГУТУ по научной работе и инновациям Дмитрий Шалбуев.

Для лаборатории определили несколько задач. Одна из них – продолжить исследования по применению различных композиций для получения биоактивного продукта, обладающего функциональными свойствами.

Как сообщили в вузе, научная лаборатория «Разработка технологий инновационных продуктов на основе сырья животного происхождения» создана в рамках реализации программы «Приоритет-2030».

вузы наука Бурятия лаборатория

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