Союз писателей Бурятии отметит своё 90-летие

27 сентября в столице Бурятии пройдёт творческий вечер, посвящённый 90-летию со дня создания Союза писателей республики. Юбилейное мероприятие состоится в рамках проведения фестиваля «Книжный салон» (6+) в национальной библиотеке РБ.Как рассказали в библиотеке, Союз писателей Бурятии начал своё существование на первом съезде писателей Бурят-Монгольской АССР в 1934 году. Председателями ассоциации в разные годы были Ирилто Дампилон, Цыден Галсанов, Намжил Балдано, Николай Дамдинов, Дамба Жалсараев, Баир Дугаров, Ардан Ангархаев, Галина Базаржапова-Дашеева и Матвей Чойбонов. В октябре 2019 года на пост председателя избрали Сергея Доржиева — автора множества публикаций, книг, пьес, киносценариев и рецензий.В творческом вечере в честь юбилейной даты примут участие представители руководства республики, члены Союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры и искусства, творческие коллективы и общественные деятели.Мероприятие пройдёт в зале деловых встреч и переговоров нацбиблиотеки на 2 этаже. Отметим, что вход на фестиваль «Книжный салон» свободный.