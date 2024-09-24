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Союз писателей Бурятии отметит своё 90-летие

Союз писателей Бурятии отметит своё 90-летие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проведут в Улан-Удэ

27 сентября в столице Бурятии пройдёт творческий вечер, посвящённый 90-летию со дня создания Союза писателей республики. Юбилейное мероприятие состоится в рамках проведения фестиваля «Книжный салон» (6+) в национальной библиотеке РБ.

Как рассказали в библиотеке, Союз писателей Бурятии начал своё существование на первом съезде писателей Бурят-Монгольской АССР в 1934 году. Председателями ассоциации в разные годы были Ирилто Дампилон, Цыден Галсанов, Намжил Балдано, Николай Дамдинов, Дамба Жалсараев, Баир Дугаров, Ардан Ангархаев, Галина Базаржапова-Дашеева и Матвей Чойбонов. В октябре 2019 года на пост председателя избрали Сергея Доржиева — автора множества публикаций, книг, пьес, киносценариев и рецензий.

В творческом вечере в честь юбилейной даты примут участие представители руководства республики, члены Союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры и искусства, творческие коллективы и общественные деятели.

Мероприятие пройдёт в зале деловых встреч и переговоров нацбиблиотеки на 2 этаже. Отметим, что вход на фестиваль «Книжный салон» свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
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