В районе Улан-Удэ рассказали о грядущем благоустройстве территорий

В Улан-Удэ жители Октябрьского района выбрали один из вариантов благоустройства на своём участке по проекту «Народный бюджет-2025». Голосование проходило в день единого голосования – 8 сентября, на 14 избирательных участках.На избирательном округе № 17 жители выбрали благоустройство спортивной площадки по ул. Приречная, 8;- № 18 – благоустройство территории СОШ № 35;- № 19 – благоустройство территории СОШ № 63;- № 20 – асфальтирование проезда, ул. Солнечная 17;- № 21 – благоустройство аллеи ветеранов 18 квартала;- № 22 – отвод ливневых и талых вод вблизи амбулатории № 7, пр. Строителей, 44;- № 23 – асфальтирование проезда от детского дома «Аистёнок» до СОШ № 56;- № 24 – отсыпка и грейдирование СНТ «Металлист»;- № 25 – асфальтирование внутриквартального проезда между домами 48 и 76 по улице Жердева;- № 26 – устройство детской площадки в микрорайоне Радужный;- № 27 – благоустройство зоны отдыха вдоль Байдова ручья в микрорайоне Забайкальский;- № 28 – благоустройство территории СОШ № 57;- № 29 – ремонт хоккейной коробки в СОШ № 52;- № 30 – благоустройство территории в микрорайоне Звёздный, ул. Ясная 12, 16, 18.- Благодаря выбору жителей в новом году в микрорайонах благоустроят территории и обновят детские площадки, - сообщили в администрации Октябрьского района.