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В районе Улан-Удэ рассказали о грядущем благоустройстве территорий

В районе Улан-Удэ рассказали о грядущем благоустройстве территорий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложенные варианты выбрали сами жители

В Улан-Удэ жители Октябрьского района выбрали один из вариантов благоустройства на своём участке по проекту «Народный бюджет-2025». Голосование проходило в день единого голосования – 8 сентября, на 14 избирательных участках.

На избирательном округе № 17 жители выбрали благоустройство спортивной площадки по ул. Приречная, 8;
- № 18 – благоустройство территории СОШ № 35;
- № 19 – благоустройство территории СОШ № 63;
- № 20 – асфальтирование проезда, ул. Солнечная 17;
- № 21 – благоустройство аллеи ветеранов 18 квартала;
- № 22 – отвод ливневых и талых вод вблизи амбулатории № 7, пр. Строителей, 44;
- № 23 – асфальтирование проезда от детского дома «Аистёнок» до СОШ № 56;
- № 24 – отсыпка и грейдирование СНТ «Металлист»;
- № 25 – асфальтирование внутриквартального проезда между домами 48 и 76 по улице Жердева;
- № 26 – устройство детской площадки в микрорайоне Радужный;
- № 27 – благоустройство зоны отдыха вдоль Байдова ручья в микрорайоне Забайкальский;
- № 28 – благоустройство территории СОШ № 57;
- № 29 – ремонт хоккейной коробки в СОШ № 52;
- № 30 – благоустройство территории в микрорайоне Звёздный, ул. Ясная 12, 16, 18.

- Благодаря выбору жителей в новом году в микрорайонах благоустроят территории и обновят детские площадки, - сообщили в администрации Октябрьского района.
Улан-Удэ Октябрьский район благоустройство голосование

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